Eksikler dikkat çekti! Fenerbahçe, Alanya'da 4 isimden yoksun - Son Dakika
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Eksikler dikkat çekti! Fenerbahçe, Alanya'da 4 isimden yoksun

18.03.2023 15:49

Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray'ın Konyaspor yenilgisinin ardından puan farkını azaltmak isteyen Kanarya'da, sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi ile sarı kart cezalısı olan Attila Szalai kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

KANARYA PUAN FARKINI AZALTMAK İSTİYOR

60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor. İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

Takımın direği yok! Fenerbahçe Alanya'da eksik

6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

4 YILDIZ YOK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.

Takımın direği yok! Fenerbahçe Alanya'da eksik
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SON DAKİKA: Eksikler dikkat çekti! Fenerbahçe, Alanya'da 4 isimden yoksun - Son Dakika
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