Beşiktaş'ın Malili santrforu El Bilal Toure, Rams Başakşehir karşısında siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Kartal'ın yeni transferi El Bilal Toure, turuncu-lacivertliler karşısında 74. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi. Malili santrfor, bu golle ilk Beşiktaş'taki ilk golünü kaydetti.
El Bilal Toure, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › El Bilal Toure Beşiktaş'taki İlk Golünü Attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?