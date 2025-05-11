İspanya La Liga'nın 35. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşılaştı. Dev maçta ilk yarı gol düellosuna sahne oldu.
Maçın ilk bölümünde dev karşılaşmaya çok iyi başlayan Real Madrid, 5 ve 14. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Skorun 2-0'a gelmesinin ardından daha iyi bir oyun oynamaya başlayan Barcelona'da geri dönüşün fitilini 19. dakikada Eric Garcia yaktı. Baskısını artıran Katalan devi, 32. dakikada Lamal ile skora dengeyi getirdi. Beraberliğin ardından rüzgarı arkasına alan Barça, 34 ve 45. dakikalarda Raphinha'nın golleriyle devreye 4-2 önde girdi.
Son Dakika › Spor › El Clasico'da ilk yarıda tam 6 gol! Barcelona 2-0'dan geri döndü - Son Dakika
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