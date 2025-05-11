El Clasico\'da ilk yarıda tam 6 gol! Barcelona 2-0\'dan geri döndü

barış özcan:

Takım komple kötüydü, doğal olarak Arda da, hatta maç puanlarında Arda nın altında olanlar bile var, Mbappe olmasa tarihi fark olurdu.Arda yı gömmek için bekleyen andavallar, her maç gol asist falan yapsa zaten ilk 11 oyuncusu olur ve önündeki 150 milyon EURO luk oyuncular yedek kalır.