El Clasico'da ilk yarıda tam 6 gol! Barcelona 2-0'dan geri döndü - Son Dakika
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El Clasico'da ilk yarıda tam 6 gol! Barcelona 2-0'dan geri döndü

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İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Maçın başında 2-0 geriye düşen Barcelona, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak devreyi 4-2 önde tamamladı.

11.05.2025 18:16
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İspanya La Liga'nın 35. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşılaştı. Dev maçta ilk yarı gol düellosuna sahne oldu.

REAL MADRİD MAÇA İKİ GOLLE BAŞLADI

Maçın ilk bölümünde dev karşılaşmaya çok iyi başlayan Real Madrid, 5 ve 14. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.

BARCELONA'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Skorun 2-0'a gelmesinin ardından daha iyi bir oyun oynamaya başlayan Barcelona'da geri dönüşün fitilini 19. dakikada Eric Garcia yaktı. Baskısını artıran Katalan devi, 32. dakikada Lamal ile skora dengeyi getirdi. Beraberliğin ardından rüzgarı arkasına alan Barça, 34 ve 45. dakikalarda Raphinha'nın golleriyle devreye 4-2 önde girdi.

El Clasico\'da ilk yarıda tam 6 gol! Barcelona 2-0\'dan geri döndü

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Son Dakika Spor El Clasico'da ilk yarıda tam 6 gol! Barcelona 2-0'dan geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 6490203:
    siz kimsiniz ki real Madrid’ten bahsedip ardadan bahsetmeyeceksiniz he kimsiniz 21 7 Yanıtla
  • 6490203:
    Arda güler ? 10 8 Yanıtla
  • Ankara null:
    valla ardayi cok seven birisiyim ama bu takimin komple degismesi lazim.ardayla felan olmaz.takim dokuluyor 9 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Takım komple kötüydü, doğal olarak Arda da, hatta maç puanlarında Arda nın altında olanlar bile var, Mbappe olmasa tarihi fark olurdu.Arda yı gömmek için bekleyen andavallar, her maç gol asist falan yapsa zaten ilk 11 oyuncusu olur ve önündeki 150 milyon EURO luk oyuncular yedek kalır. 3 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    IKI TAKİMİNDA DEFANSI TAM FELAKET HER GELEN TOP YA GOL OLUYOR, YA OFSAYT TAN DÖNÜYOR YADA PENALTI OLUYOR BARCOLENA NIN SON 3 MACTA YEDIGI GOL SAYISI 10 ATTIĞI 10 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ARDA SAHANIN EN KÖTÜSÜ 2 TANE HATALI GERI PASI VERDI GOL OLUYORDU NEREDEYSE ANCOLOTTI DAYANAMADI İKİNCİ YARI ÇIKARDI 0 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Arda daha da 11 yüzü göremez. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: El Clasico'da ilk yarıda tam 6 gol! Barcelona 2-0'dan geri döndü - Son Dakika
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