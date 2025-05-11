El Clasico\'da tarihi maç! 7 gollü maçta son gülen Barcelona

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Estadio Olimpico Lluis Companys'te oynanan maçı Barcelona, 4-3 kazandı.

MAÇA REAL MADRID HIZLI BAŞLADI

El Clasico'ya konuk ekip Real Madrid hızlı başladı. Madrid, 5. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle zorlu mücadelede 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Real Madrid'de Kylian Mbappe, 14. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Fransız yıldız, attığı bu golle 38 gole ulaştı ve Real Madrid'deki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

BARCELONA GERİ DÖNDÜ

Oyunun kontrolünü eline alan Barcelona, geri dönüşün ateşini yaktı. Katalan ekibi, 19. dakikada Eric Garcia'nın attığı golle skoru 2-1 yaptı. Rüzgarı arkasına alan Barcelona, 32. dakikada Lamine Yamal ve 34. dakikada Raphinha'nın attığı gollerle skoru 3-2 yapmayı başardı. İlk yarının son anlarında ataklarını sürdüren ev sahibi, Raphinha ile 45. dakikada bir gol daha buldu ve soyunma odasına 4-2'lik üstünlükle gitti.

ARDA GÜLER OYUNDAN ALINDI

El Clasico'ya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler, ilk devrenin sonunda oyundan çıktı ve yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

MBAPPE'DEN HAT-TRICK

İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken Real Madrid aradığı golü Mbappe ile buldu. Maçın 70. dakikasında Kylian Mbappe ile bir gol daha bulan Madrid skoru 4-3'e getirerek umutlandı. Fransız isim, Real Madrid'de bu sezon 39. golünü attı.

BARCELONA ŞAMPİ...

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Barcelona, Real Madrid'i 4-3 mağlup etti. Bu sonucun ardından Barcelona, son 3 hafta öncesi ligde 82 puana yükselerek şampiyonluk yolunda büyük avantajın sahibi oldu. Real Madrid, 75 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına gidecek. Real Madrid, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.