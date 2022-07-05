El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi - Son Dakika
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El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi

05.07.2022 10:32
El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi

Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Cosmin Contra'dan boşalan teknik direktörlük görevine Nuno Espirito Santo'yu getirdi.

Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Cosmin Contra'dan boşalan teknik direktörlük görevine Nuno Espirito Santo'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Rio Ave'de başlayan Nuno Espirito Santo, sonrasında Valencia, Porto, Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

El-İttihad, Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Contra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi - Son Dakika

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