Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Contra, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi - Son Dakika

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