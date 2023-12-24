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Elazığ Belediyesi Voleybol, Merinos Gençlik'i 3-0 yendi - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi Voleybol, Merinos Gençlik'i 3-0 yendi

TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup'un 7. Haftası'nda Elazığ Belediyesi Voleybol, Gaziantep ekibi Merinos Gençlik'i 3-0 mağlup etti. Elazığ Belediyesi Voleybol, fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Voleybol, Merinos Gençlik\'i 3-0 yendi
24.12.2023 - 12:05,
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TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup'un 7. Haftası'nda Gaziantep ekibi Merinos Gençlik'i konuk eden Elazığ Belediyesi Voleybol, rakibini 3-0 yendi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyesi Voleybol, grubunda fırtınalar estirmeyi sürdürüyor. Mavi-Beyazlıların son kurbanı Gaziantep ekibi Merinos Gençlik oldu. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanan 7. Hafta maçında baştan sona etkili olan Elazığ Belediyesi Voleybol, setleri 25-10, 25-18 ve 25-20'lik skorlarla üstün tamamladı ve parkeden 3-0 galip ayrıldı. Elazığ Belediyesi Voleybol, sezonun 8. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te Gazıantep Zeugmaspor ile karşılaşacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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