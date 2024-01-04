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Elazığ Bölgesi C Klasman Yardımcı Hakemleri B Klasman'a terfi etti - Son Dakika
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Elazığ Bölgesi C Klasman Yardımcı Hakemleri B Klasman'a terfi etti

Elazığ Bölgesi C Klasman Yardımcı Hakemleri Adnan Akbulut ile Ahmet Bingöl, Türkiye Futbol Federasyonu koordinesinde gerçekleştirilen klasman terfi sınavlarını başarıyla tamamlayarak B Klasman'a terfi etti. Akbulut ve Bingöl, sezonun ikinci yarısından itibaren TFF 2. Lig maçlarında görev yapacak.

Elazığ Bölgesi C Klasman Yardımcı Hakemleri B Klasman\'a terfi etti
04.01.2024 - 12:47,
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Klasman terfi kursları sonunda Elazığ Bölgesi C Klasman Yardımcı Hakemleri Adnan Akbulut ile Ahmet Bingöl, B Klasman'a terfi etti.

Klasman terfi sınavları Türkiye Futbol Federasyonu koordinesinde gerçekleştirildi. Merkez Hakem Kurulu terfi kurslarının ilk etabı; MHK Başkan ve üyeleri ile Fiziksel Gelişim Ekibi ve Hakem Akademisi eğitimcilerinin katılımıyla 28-30 Aralık 2023 tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Elazığ Bölgesi C Klasman Yardımcı Hakemleri Adnan Akbulut ile Ahmet Bingöl gerçekleştirilen eğitimleri başarıyla tamamlayarak B Klasman'a terfi etti. Akbulut ve Bingöl, sezonun ikinci yarısından itibaren TFF 2. Lig maçlarında bayrak sallayacak. Burak Gültek'in de yer aldığı B Klasman'da Elazığ'ın hakem sayısı böylelikle 3'e yükselecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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