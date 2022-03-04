Elazığ'da atletizm seçmeleri yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da atletizm seçmeleri yapıldı

04.03.2022 12:07
Elazığ'da atletizm seçmeleri yapıldı

Elazığ'da Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmeleri 220 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Elazığ'da Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmeleri 220 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye genelinde yapılan Atletizm Geliştirme Projesi il seçmeleri Elazığ'da da gerçekleştirildi. Kültür Park'ta 11 takım 220 sporcu katıldı. Kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ise ödüllendirildi.

Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "İlimizde gerçekleştirilen Atletizm Geliştirme Projesi ile sporcularımız yeteneklerinin farkına varıyor. Ayrıca Yetenek Taraması ile genç yaştaki sporcularımızı keşfediyor ve onları yeteneklerine göre yönlendirilmesi sağlanıyor. Bu yıl içerisinde 20 bin gencimizi taramadan geçirmeyi hedefliyoruz. Yarışlarda dereceye giren ve ilimizi gruplarda temsil eden sporcularımızı, okul idarecilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da atletizm seçmeleri yapıldı
Elazığ'da atletizm seçmeleri yapıldı
Elazığ'da atletizm seçmeleri yapıldı

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Atletizm, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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