Elazığ'da düzenlenen 8-9-10 Yaş Ulusal Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika
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Spor

Elazığ'da düzenlenen 8-9-10 Yaş Ulusal Tenis Turnuvası başladı

Elazığ\'da düzenlenen 8-9-10 Yaş Ulusal Tenis Turnuvası başladı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen 8-9-10 Yaş Ulusal Tenis Turnuvası, Elazığ'da başladı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada, 5 ilden 51 sporcu mücadele ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, küçük sporcuları kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

01.06.2024 17:11
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Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından organize edilen 8-9-10 Yaş Ulusal Tenis Turnuvası, Elazığ'da başladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek turnuvada, 5 ilden 51 sporcu mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük sporcuları kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Geleceğin tenisçileri şu anda ter döküyor. Son yıllarda gençlik ve spor yatırımlarından nasibini bir hayli almış bir iliz. Aynı zamanda modern tenis kortlarımızla federasyonumuzun ulusal turnuvalarını gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda 51 sporcumuz şu anda bölgemizden ilimize akın etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Eren, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Elazığ'da düzenlenen 8-9-10 Yaş Ulusal Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da düzenlenen 8-9-10 Yaş Ulusal Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika
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