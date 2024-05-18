Elazığ'da Genç Sporcular Yetenek Taramasıyla Tespit Ediliyor - Son Dakika
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Elazığ'da Genç Sporcular Yetenek Taramasıyla Tespit Ediliyor

Elazığ\'da Genç Sporcular Yetenek Taramasıyla Tespit Ediliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projesi kapsamında Elazığ'da yapılan yetenek taramasıyla geleceğin şampiyon sporcuları belirleniyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan testler ve ölçümler sonucunda çocukların yetenekli oldukları spor dalları tespit edilip yönlendirmeleri yapılıyor.

18.05.2024 10:17
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" projesi ile geleceğin şampiyon sporcuları Elazığ'da da tespit edilmeye devam ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" projesi çerçevesinde ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması programı tüm hızıyla devam ediyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uzman antrenörler eşliğinde yapılan yetenek taramasında yapılan testler ve ölçümler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın veri havuzunda toplanıyor. Daha sonra yapılacak olan değerlendirmeler ve temel spor eğitimleri ile çocukların yetenekli oldukları spor dalları tespit edilip yönlendirmeleri yapılıyor. Bu çerçevede depremler ve pandemi dönemi yıllarını da kapsayan Elazığ'da 2017 ile 2024 yılları arasında ortak tarama sonucu yaklaşık 30 bin öğrenci tarandı ve yeteneği tespit edilenler ise sporcu kimliği geliştirme eğitim program ile spora yatkın bulunarak ilgili branşlara yönlendirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda geniş ve kapsamlı olarak yıl boyunca verilecek olan eğitimleri içeren ve eğitimler sırasında ve sonunda test ve ölçümlerin yapıldığı 'Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı' devam edeceği belirtildi.

Program sonucunda spor branşlarına yönlendirmeye esas bilgiler değerlendirilerek sporcuların yeteneklerine uygun olan branşlara yönlendirilmesi sağlanması amaçlandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Abdulsamet Eren, "Yetenek taraması projesi devam ediyor. bakanlığımızın sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi devam etmektedir. Bu yıl 3'üncü sınıfların tamamını tarama hedefi koymuştuk. Yaklaşık 9 bin 500 öğrenci hedefimizin 7 bini tarandı. Yıl sonuna kadar bu rakamın tamamına ulaşılmış olacak. 2017 yılında başlayan projemiz şu anda tüm hızıyla devam ediyor ve 30 bin civarında Elazığlı öğrenci tarandı. Bu taranan öğrencilerin içerisinde çok yetenekliler oldu. Biz bunları bir çok branşa yönlendirdik. Ülkemizin gelecekteki milli bayrağı dalgalandıracak ve ay yıldızlı formayı giyecek çok yetenekli sporcularımız çıkmaya başladı. Bu açıdan sportif taramayı ve yetenek taramasını önemsiyoruz. Uzman kadromuzla birlikte Elazığ'da bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.

Yetenek taramasına katılan öğrencilerden Mustafa Bukra Demir, "Üçüncü sınıflarla birlikte geldik. Burada koştum. Yeteneğimizi bulmak için geldik. Basket topunu atma ve koşuyu çok iyi yaptım" diye konuştu.

Öğrencilerden Beril Yüzbaşı ise, "Üçüncü sınıfa gidiyorum. Burada koştuk, zıpladık ve top attık. Bence ben iyi yaptım. Benim isteğim jimnastik veya tenis olmasıdır. Burada herkes kendi yeteneğiniz keşfetmek için geliyor. Kendi boyunu, kilosunu, koşmasını ve top atmasını ölçüyor. Sonrasında ise yeteneğini görüyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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