Elazığ'da GSB Spor Okulları kayıtları başladı

Türkiye genelinde her yıl düzenli olarak başlatılan Spor Okulları için Elazığ'da kayıtlar başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kayıtları Elazığ'da da başladı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz döneminde 20 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek spor eğitimleri çocukların ve gençlerin bilişsel, sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayacak. Spor tesislerinde antrenörler eşliğinde verilecek olan eğitimler ile 7-14 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, ücretsiz spor yapma imkanı bulacak. Kayıtların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi tarafından alınacağı bildirildi.

Spor okulları hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Bizler yaz spor okullarını çok fazla önemsiyoruz. Eğitim öğretim dönemi bitiyor ve yoğun geçen bir ders yılının ardından özellikle sportif anlamda çocuklarımız ve gençlerimiz için de bir fırsat. Okulun olmadığı bu dönemde bir yandan da fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı için çocuklar, bizlerin burada uzman kadrosuyla oluşturduğu antrenman programlarına katılacak. Geçen sene pandemi olmasına rağmen ve yarı normalleşme çerçevesinde 10 bine yakın kayıt alınmıştı. Bu sene kayıtların daha fazla artacağını tahmin ediyoruz. Yenilenen tesislerimiz ve arttırılan salonların da bu bağlamda etkisini görüyoruz. İnşallah gerçekleştirdiğimiz protokol töreniyle de yeni branşların kapısı açılacak ve arttırılan tesis sayılarımızla da kayıt edilen öğrenci sayısı ve kapsamı artacaktır. Biz almış olduğumuz güç ve destekle hem sosyal donatılarıyla hem de tesislerimizin modernizasyonu ile birlikte çok iyi hizmet vermek istiyoruz" dedi. - ELAZIĞ