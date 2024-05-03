Elazığ'da Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda Dereceye Girenlere Ödüller Verildi - Son Dakika
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Elazığ'da Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda Dereceye Girenlere Ödüller Verildi

Elazığ\'da Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası\'nda Dereceye Girenlere Ödüller Verildi

Elazığ'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Spor Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şampiyonanın Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlendiği ve dereceye giren sporcuların ve antrenörlerinin tebrik edildiği belirtildi.

03.05.2024 14:47
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Elazığ'da düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Spor Temsilciliği tarafından düzenlenen Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası gerçekleştirildi. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada dereceye girenlere ödülleri veridi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2024 yılı faaliyet programında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Spor Temsilciliği tarafından düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda Dereceye Girenlere Ödüller Verildi - Son Dakika
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