Elazığ\'da Geleneksel Sporda Vefa Gecesi Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Spor

Elazığ'da Geleneksel olarak düzenlenen Sporda Vefa Gecesi bu yıl yine yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Elazığ'da geleneksel olarak düzenlenen Sporda Vefa Gecesi programına bu yıl da ilgi büyük oldu. Programa, Ak Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığsporlu yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve şehrin sporuna emek veren isimler katıldı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Her daim yanımızda olan, bizlere destek veren kıymetli aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Uzun yıllar futbol oynayan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı yapan birisiyim ve son 5 yıldır Elazığ Belediye Başkanlığı görevini ifa ediyorum. Bu şehir için büyük bir gayret içindeyiz. Bir çok afete rağmen şehrimize 116 proje kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar Allah'a hamd olsun belediye başkan adayı olarak gösterildik. Her alanda her hemşerimize hizmet edebilmenin gururuyla sizlerin karşısındayız" dedi.

Spor alanında önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan Şerifoğulları, "Doğukent Mahallemizde Spor Köyü Projemiz, Hicret ve Aksaray Mahalleri arasında Tartan Atletizm Pisti, Kapalı Spor Salonumuz ve özellikle amatörümüze her dönem yapmış olduğumuz yardımlar ve şehrimizin gözbebeği Elazığsporumuz'a dimdik yanında durarak destek olduk. Şehrimiz sportif anlamda da çok iyi yerlere gelmenin arifesinde. Şehrimize yeni dönemde çok daha güzel hizmet edebilmek için bugün sizlerin huzurunuzdayız. Dostlarınız ve bir kardeşiniz olarak sizlerden destek istiyoruz. Ulaşamadığımız yerlere sizlerin ulaşmasını rica ediyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart günü bu kardeşiniz yine zaferle ayrılacak. İyi ki varsınız, iyi ki bu camianın bir evladıyım" şeklinde konuştu.

Organizasyon, düzenlenen iftar yemeği etkinliği sonrası sona erdi. - ELAZIĞ