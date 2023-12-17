Elazığ derbisi 20 Aralık\'ta oynanacak

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'un 10. haftası Elazığ derbisine sahne olacak.

BAL 11. Grup'un 10. hafta maçları 20 Aralık Çarşamba günü oynanacak. TFF tarafından yeni takvimin açıklanmasıyla Elazığ derbisinin tarihi de kesinleşmiş oldu. 20 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak olan BO Rüstempaşa - Aksaray Gençlik maçına Gençlik Merkezi Sentetik Saha ev sahipliği yapacak. Her iki Elazığ ekibi de 10'ar puanla grupta 7 ve 8. sıraları paylaşıyor. - ELAZIĞ