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Elazığ ekipleri hafta sonu Malatya takımlarıyla karşılaşacak - Son Dakika
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Elazığ ekipleri hafta sonu Malatya takımlarıyla karşılaşacak

BAL 11. Grupta mücadele eden Elazığ ekipleri Rüstempaşaspor ile Aksaray Gençlikspor, hafta sonu Malatya takımlarıyla karşılaşacak. Rüstempaşaspor, Türk futbolunun köklü takımı Malatyaspor'u ağırlarken, Aksaray Gençlikspor ise Hekimhan Belediyespor'a konuk olacak.

Elazığ ekipleri hafta sonu Malatya takımlarıyla karşılaşacak
29.12.2023 - 14:23,
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BAL 11. Grupta mücadele eden Elazığ ekipleri Rüstempaşaspor ile Aksaray Gençlikspor, hafta sonu Malatya takımlarıyla karşılaşacak.

BAL 11. Gruba 12. hafta maçlarıyla devam edilecek. Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor haftasonu sahasında Türk futbolunun köklü takımı Malatyaspor'u ağırlayacak. 30 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'da Gençlik Merkezi Sentetik Sahada oynanacak olan maçı Erzincan Bölgesi BAL hakemi Samet Yağcı yönetecek. Rüstempaşaspor bu maç öncesi grupta 11 puanla 10. sırada yer alırken, Malatyaspor 20 puanla 3. durumda.

Aksaray Gençlikspor ise haftasonu Hekimhan Belediyespor'a konuk olacak. Saat 13.00'da Hekimhan İlçe Stadında 30 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan maçı Sivas bölgesinden Burak Yücetağ yönetecek. Aksaray Gençlikspor 14 puanla grupta 7. sırada yer alırken, Hekimhan Belediyespor 3 puanla sonuncu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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