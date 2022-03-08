Elazığ GSİM'den Kadınlar Günü programı - Son Dakika
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Elazığ GSİM'den Kadınlar Günü programı

08.03.2022 15:59
Elazığ GSİM'den Kadınlar Günü programı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın çalışanlarına özel program düzenledi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın çalışanlarına özel program düzenledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın çalışanlarının gününü kutladı. Kültür Park Mamuratül Aziz Salonunda gerçekleşen programa, Elazığ Valisi Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın eşi Arzu Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın eşi Hülya Göktaş ile kurumun kadın çalışanları katıldı. Hazırlanan hediyeler personellere takdim edilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi ile canlı müzik gösterimleri de programda yer aldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için sabır gösterip değerli çalışmalar ortaya koyan ailem, hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Tabi iki buçuk yıl süre zarfında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini siz değerli yol arkadaşlarımla birlikte yürütüyorum. Hakikaten son yıllarda gerek deprem gerek pandemide gerekse gençlerimiz için çok güzel çalışmalar ortaya koyuyoruz. Hep birlikte ben bu açıdan siz değerli misafirlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 8 Mart Dünya kadınlar Gününde kurumumuz ilk defa tüm kadın çalışanlarımızla birlikte bir aradalar, bizleri kırmayıp buraya kadar şeref veren özellikle hanımefendilere çok değerli misafirlere bir kez daha sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir çok programda birlikte olmayı arzu ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019 Ocak ayında gençlik hizmetleri yurt hizmetleri ve spor hizmetleri olarak üç ayrı müdürlük ve tek çatı altında bir kurum oldu. Üç hizmet müdürlüğümüz ile çocuklarımıza, gençlerimize ve şehrimize barınma, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz başta valiliğimizin belediye başkanımızın milletvekillerimizin ve il başkanımızın destekleri ile birlikte inşallah sizlerle de hem gençlerimize hem çocuklarımıza çok daha nice hizmetler yapacağız ben bir kez daha hanımefendilerin, eşimin ve siz değerli ailemin kadınlar gününü kutluyorum inşallah ailenizle sağlıklı huzurlu bir yaşamınız olur ve göstermiş olduğunuz gayret emek ve cefadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığ GSİM'den Kadınlar Günü programı
Elazığ GSİM'den Kadınlar Günü programı
Elazığ GSİM'den Kadınlar Günü programı
Elazığ GSİM'den Kadınlar Günü programı
Elazığ GSİM'den Kadınlar Günü programı
Elazığ GSİM'den Kadınlar Günü programı

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Dünya Kadınlar Günü, gençlik, Elazığ, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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