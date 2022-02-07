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Elazığ GSK erkeklerde kazandı, kadınlarda kaybetti - Son Dakika

Elazığ GSK erkeklerde kazandı, kadınlarda kaybetti

07.02.2022 12:26
Elazığ GSK erkeklerde kazandı, kadınlarda kaybetti

Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Gençlikspor Kadın Hentbol Takımı hafta sonu maçını kaybederken, erkek takımı parkeden farklı galip ayrıldı.

Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Gençlikspor Kadın Hentbol Takımı hafta sonu maçını kaybederken, erkek takımı parkeden farklı galip ayrıldı.

Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Gençlikspor hem kadınlarda hem de erkeklerde hafta sonu parkeye çıktı. Erkek Hentbol takımı, Cizre Yıldızlar SK karşılaşmasından 41-17'lik skorla galibiyete ulaşırken, Elazığ Gençlikspor Kadın Takımı deplasmanda Malatya Necati Bey Ortaokulu Spor Kulübü'ne 29-25 yenildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Lig mücadelesini sürdüren takımlarımızı tebrik ediyorum. İki takımımız da dışarıda oynadıkları maçta iyi mücadele ettiler. Takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gayretlerinde ötürü sporcularımızı kutluyor, kulüp hocalarımız ve yönetimimize başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ GSK erkeklerde kazandı, kadınlarda kaybetti

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Malatya, Hentbol, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ GSK erkeklerde kazandı, kadınlarda kaybetti - Son Dakika Spor


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