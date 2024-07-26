Elazığ Hipodromu, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Şehre Değer Katıyor - Son Dakika
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Elazığ Hipodromu, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Şehre Değer Katıyor

Elazığ Hipodromu, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Şehre Değer Katıyor

Elazığ Hipodromu, atla terapi merkezi, empati parkuru, tiyatro sahnesi ve piknik alanları gibi sosyal sorumluluk projeleriyle şehre değer katıyor. Atla terapi merkezinde binlerce çocuğa ücretsiz olarak atla terapi seansları sunulurken, yenilenen piknik alanları ve eğitim bahçesi vatandaşlara keyifli bir vakit geçirme imkanı sağlıyor. Ayrıca, engelli bireylerin zorluklarını anlamak ve anlatmak için oluşturulan empati parkuru da büyük farkındalık yaratıyor.

26.07.2024 14:47
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Elazığ Hipodromu, son yıllarda üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle şehre değer katıyor. Atla Terapi Merkezi, engelli bireyler için empati parkuru, tiyatro sahnesi ve piknik alanlarıyla vatandaşlara hizmet sunuyor.

Elazığ Hipodromu, son yıllarda üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşların taleplerine cevap veriyor. Göreve başladığı yıl ile birlikte ekibiyle hipodromun her alanda Türkiye'de ses getirmesi adına hummalı bir çalışma yapan Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ve ekibi, önemli işlere imza attı. 'Engelleri, Atla Terapi Merkezi ile Aşalım' sloganı ile 2015 yılında ücretsiz olarak hizmete açılan atla terapi merkezlerinde 3 binin üzerinde çocuğa uzmanlar eşliğinde atla terapi seansları yapıldı. Merkezlerde, özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman terapistler eşliğinde uygulanan terapatik seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlanması amaçlandı.

Yenilenen piknik alanları vatandaşlar için keyifli bir vakit geçirme olanağı sağlıyor. Oturma grupları yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulurken, sıfır atık projesiyle yapılan projeler, peyzaj düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmaları da büyük beğeni alıyor.

Yine burada Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitim Bahçesi oluşturuldu. Proje ile okullar ve diğer tüm misafirler de eğitim bahçesini ziyaret etme şansı yakalıyor.

Elazığ Hipodromu'nda bulunan 'Geri Dönüşüm Parkı', 'Tıbbi Aromatik Eğitim Parkı' ve ^'Açık Hava Tiyatrosu' gibi sosyal alanlara empati parkuru da eklendi. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları ve verdikleri mücadeleyi daha iyi anlamak ve anlatmak için oluşturulan empati parkuru geniş bir katılımla Nisan ayı içerisinde açıldı. İçinde işitme, görme ve yürüme engelli parkurlarını barındıran empati parkuru bölge adına büyük farkındalık oluşturdu. Öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Hipodromu, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Şehre Değer Katıyor - Son Dakika

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