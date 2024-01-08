Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Kırşehir Belediyespor\'a mağlup oldu

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde sezonun ikinci devre ilk maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'a 31-29 yenildi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, sezonun 10. hafta maçında Kırşehir Belediyespor'u konuk etti. Kabus gibi başlayan sezonun ardından son 3 maçını kazanarak küme düşme potasının üstüne yükselen Elazığ SYSK, Kırşehir Belediyespor maçında başa baş mücadele etmesine karşın rakibine 31-29 yenilmekten kurtulamadı.

Müsabaka sonunda açıklamalarda bulunan başantrenör İsmail Bayraktar, "Tabiri caizse yaptığımız basit hatalarla elimizdeki maçı rakibe hediye ettik. Ligin üçüncüsü iyi bir takıma karşı oynayacağımızı maçın zor geçeceğini biliyorduk. Ancak genel tabloya baktığımızda iki sayıyla yenilmişsin penaltı kaçırmışsın. Bu da yetmezmiş gibi kaleci ile karşı karşıya onun üzerinde pozisyonu harcamışsın. Bu durumda aslında rakip bizi yenmemiş biz rakibe maçı hediye etmiş durumdayız. Ancak bunların hepsinin sebebi tecrübesizlik olarak görüyorum. Evet, hepimiz yenmeyi çok istiyorduk ve bunun içinde çok çalıştık. Ancak antrenman ile maç bir olmuyor. Onun için maç sayımızla beraber tecrübemizi artırmamız gerekiyor. Her geçen gün bu çocuklarımız çok iyi olacaklar buna yürekten inanıyorum" dedi.

Bu maçı unutup deplasmanda oynayacakları H. Şahinbey Nurdağı müsabakasına hazırlanmaları gerektiğini ifade eden İsmail Bayraktar, "Deplasmanda alacağımız galibiyet bizim play-off hayallerimiz tekrardan canlandıracaktır. Demir Kızlarımıza hepimizin inancı artmalı ve onlara destek olmalıyız. Son olarak bizleri destekleyen maçımıza gelen yada uzaktan mesaj atarak yanımızda olan herkese şahsım ve kulübüm adına teşekkür ederim" diye konuştu. - ELAZIĞ