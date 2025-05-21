Elazığ Spor Kulübü, Turkish Open\'da Parladı

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Turkish Open Dünya Kick Boks Şampiyonasına Elazığ Son Hilal Spor Kulübü sporcuları damga vurdu.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Turkish Open Kick Boks Şampiyonası 14-18 Mayıs tarihleri arası gerçekleştirildi. Dünya çapında birçok ismin katıldığı organizasyonda Elazığ Son Hilal Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler aldı. Antrenörlüğünü Yusuf Emir ve Ali Yağız Topuz kardeşlerin yaptığı kulüpten Derin Sarıkaya 52 kiloda, Dila Sarıkaya 60 kiloda sıkletlerinde 2. olurken, Sümeyye Öztürk 65 kiloda Türkiye 3.'sü oldu ve bronz madalya kazandı. - ELAZIĞ