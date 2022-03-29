Elazığ SYSK, sezonu 4. tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ SYSK, sezonu 4. tamamladı

29.03.2022 09:49
Elazığ SYSK, sezonu 4. tamamladı

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 17. hafta maçında deplasmanda Kızıltepe Spor Lisesi ile karşılaşan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, rakibini 37-27 mağlup etti ve normal sezonu 4'üncü sırada tamamladı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 17. hafta maçında deplasmanda Kızıltepe Spor Lisesi ile karşılaşan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, rakibini 37-27 mağlup etti ve normal sezonu 4'üncü sırada tamamladı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 17. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Mardin ekibi Kızıltepe Spor Lisesi'ne konuk oldu. Özcan Yıldız AİHL Spor Salonu'nda oynanan ve baştan sona Elazığ ekibinin üstünlüğüyle geçilen maçın ilk yarısını 22-12 önde tamamlayan sarı-siyahlılar maçı da 37-27 kazanmasını bildi. Normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme play-off maçlarına katılmaya hak kazanan Elazığ ekibi, B Grubu'ndan gelecek takımların da netleşmesiyle rakipleriyle hazırlıklarına başlayacak. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına hazırlanıyor Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Kızıltepe, Hentbol, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ SYSK, sezonu 4. tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Kağıt toplayıcıları birbirine girdi: Şah damarı kesilen toplayıcı hayatını kaybetti
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:43 Meksika'da marketin üzerine küçük uçak düştü!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 09:57:10. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ SYSK, sezonu 4. tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement