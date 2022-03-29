Elazığ SYSK, sezonu 4. tamamladı - Son Dakika

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 17. hafta maçında deplasmanda Kızıltepe Spor Lisesi ile karşılaşan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, rakibini 37-27 mağlup etti ve normal sezonu 4'üncü sırada tamamladı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 17. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Mardin ekibi Kızıltepe Spor Lisesi'ne konuk oldu. Özcan Yıldız AİHL Spor Salonu'nda oynanan ve baştan sona Elazığ ekibinin üstünlüğüyle geçilen maçın ilk yarısını 22-12 önde tamamlayan sarı-siyahlılar maçı da 37-27 kazanmasını bildi. Normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme play-off maçlarına katılmaya hak kazanan Elazığ ekibi, B Grubu'ndan gelecek takımların da netleşmesiyle rakipleriyle hazırlıklarına başlayacak. - ELAZIĞ