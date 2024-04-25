Elazığ U18 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Spor

Elazığ U18 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Elazığ U18 Türkiye Şampiyonası\'na ev sahipliği yapıyor

Elazığ, U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarına ev sahipliği yapacak. Fikstür çekimi Elazığ Amatör Spor Evinde gerçekleştirildi ve takımlar A ve B gruplarına ayrıldı.

25.04.2024 12:12  Güncelleme: 12:15
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U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarının bir ayağına Elazığ ev sahipliği yapıyor.

Elazığ'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan U18 Ligi Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının fikstürü çekildi. 28 Nisan'a kadar devam edecek olan organizasyon için Amatör Spor Evinde fikstür çekimi yapıldı. Fikstür çekimine Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, TÜFAD Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Ercan Gür, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcileri ve Spor Taban Birlikleri temsilcileri katıldı. Fikstür çekimi sonrası 6 takım A ve B olmak üzere iki ayrı gruba ayrıldı. Gruplar şöyle oluştu:

"A Grubu: Yeşilyurt Belediyespor, Batman Özel İdare Gençlerbirliği, Yenişehir Belediyespor. B Grubu: Kahramanmaraşspor, Karaköprü Belediyespor, Kocasinan Şimşekspor."

Elazığ Grubunu şampiyon olarak tamamlayacak olan takım 2. Kademeye yükselecek. İl şampiyonu olan Elazığ İl Özel İdarespor ise 1. Kademe maçlarına Sivas'ta çıkacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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