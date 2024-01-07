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Elazığ Yolspor U16, Elazığ Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Elazığ Yolspor U16, Elazığ Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyon oldu

Elazığ Yolspor, Elazığ U16 Amatör Küme futbol liginde şampiyonluğa ulaştı. Grup müsabakalarında namağlup olarak yarı finale çıkan takım, finalde rakiplerini yenerek şampiyon oldu. TFF İl Temsilcisi Bahaddin Erbasan, final müsabakasının ardından düzenlenen törende takım kaptanına kupa vererek tebriklerini iletti. Elazığ Yolspor, U16 Ligi şampiyonluğuyla Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil edecek.

Elazığ Yolspor U16, Elazığ Amatör Küme Futbol Ligi\'nde şampiyon oldu
07.01.2024 - 13:13,
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Elazığ amatör küme U16 futbol liginde şampiyonluğa Elazığ Yolspor ulaştı.

9 takımın katılımıyla 2 grupta oynanan grup müsabakalarında namağlup olarak gruptan çıkarak, yarı final ve finalde rakiplerini yenen Elazığ Yolspor U16'da şampiyon oldu.

Final müsabakasından sonra düzenlenen törende TFF İl Temsilcisi Bahaddin Erbasan takım kaptanına kupa vererek tebriklerini dile getirdi. U16 Ligi'nde şampiyon olan Elazığ Yolspor Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil edecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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