Elazığlı boksörler U22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda madalya kazandı - Son Dakika
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Elazığlı boksörler U22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda madalya kazandı

Elazığlı boksörler U22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası\'nda madalya kazandı

Elazığlı boksörler, U22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya aldı. Elazığ Belediye Spor Kulübü sporcularından Sıla Kartal 57 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü, Ayyup Han Juraev ise 51 kiloda yarışarak Türkiye ikincisi oldu.

22.08.2024 14:22  Güncelleme: 14:24
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Elazığlı boksörler, U22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya aldı.

Türkiye Boks Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan U22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyona, 15 - 22 Ağustos tarihleri arasında Bursa'nın Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Elazığ Belediye Spor Kulübü sporcularından Sıla Kartal 57 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü, Ayyup Han Juraev ise 51 kiloda yarışarak Türkiye ikincisi oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizi temsil etmek üzere Bursa'da düzenlenen U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına katılan sporcularımız ve antrenörleri Cemil Döndü önemli başarılar elde ederek bizleri gururlandırdı. Sporcularımız Sıla Kartal, Ayyup Han Juraev ve antrenörleri Cemil Döndü'yü yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığlı boksörler U22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda madalya kazandı - Son Dakika

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