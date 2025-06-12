Elazığlı Kardeşler Olimpiyat Hedefinde - Son Dakika
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Spor

Elazığlı Kardeşler Olimpiyat Hedefinde

Elazığlı Kardeşler Olimpiyat Hedefinde
12.06.2025 11:23
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İşitme engelli Ali ve Siraç Efe Özyalçın, Tokyo 2025'te altın madalya için mücadele ediyor.

Elazığ'da yaşayan işitme engelli kardeşler, Tokyo 2025 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için kulaç atıyor.

Doğuştan işitme engelli olan ve cihaz yardımıyla duyan Fırat Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunu 25 yaşındaki Ali ve lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Siraç Efe Özyalçın kardeşler, annelerinin yönlendirmesiyle kötü alışkanlıklardan uzak kalmak ve sosyalleşmeleri için yüzme sporuna başladı.

Ali Özyalçın, 9 yaşında başladığı yüzmede katıldığı birçok bölgesel yarışta derece elde ederken, 2016 ile 2025 yılları arasındaki Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 8 kez altın madalya kazandı.

Siraç Efe Özyalçın da 5 yaşında başladığı yüzmede, ağabeyinin desteğiyle kendini geliştirerek bölgesel derecelerin yanı sıra 2 Türkiye ikinciliği ile 2020-2024 yılları arasında katıldığı Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 4 kez birinci oldu.

Şampiyon kardeşler, geçen ay Giresun'da düzenlenen Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım seçmelerinde A milli takım barajını geçerek Tokyo'da 15-26 Kasım'da yapılacak 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) katılmaya hak kazandı.

Başarı için sırt sırta veren Özyalçın kardeşler, haftada 6 gün çalışarak olimpiyatta şampiyonu olmayı hedefliyor.

Ali Özyalçın: "Kardeşimle birlikte şampiyon olmak ve antrenman yapmak gurur verici"

Ali Özyalçın, AA muhabirine, annesinin yönlendirmesiyle başladığı yüzme sporunun yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

Yüzmeye başladıktan sonra yeteneğinin ortaya çıktığını dile getiren Özyalçın, güzel dereceler elde ettiğini belirtti.

İlk Türkiye şampiyonluğunu 2017'de aldığını anımsatan Özyalçın, "Güzel dereceler almaya başlayınca antrenman sayımı attırıp daha çok çalışmaya başladım. Haftada 6 gün çift antrenman yaparak Türkiye şampiyonalarına katıldım. Azim ve kararlılığım 8 kez Türkiye şampiyonluğu getirdi." dedi.

Kardeşiyle birlikte antrenman yaptıklarını anlatan Özyalçın, birlikte yarışlara hazırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşallah birlikte daha çok şampiyonluk alacağız. Kardeşimle birlikte şampiyon olmak ve antrenman yapmak gurur verici. Mayıs ayında Giresun'da yapılan seçmelerde kardeşimle birlikte barajı geçerek milli takıma girmeye hak kazandık. Önümüzdeki süreçte Tokyo'da yapılacak olimpiyatta verdiğimiz emeklerin karşılığını almak ve ülkemiz için şampiyon olmayı hedefliyoruz."

Özyalçın, kasım ayına kadar yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Siraç Efe Özyalçın da su korkusunu ağabeyinin desteğiyle yendiğini söyledi.

Sürekli yüzdüğü için iyi bir seviyeye geldiğini ifade eden Özyalçın, şöyle konuştu:

"Bu sporda profesyonel olarak ilerliyorum. Antrenmanlarımı ağabeyimle birlikte yapıyorum. Haftada 6 gün çift antrenman yapıyoruz. Ağabeyimle sırt sırta omuz omuza çalışıyoruz. Birlikte olimpiyatlara gideceğiz. İnşallah olimpiyat birincisi olarak Türkiye'mizi ve Elazığ'ımızı temsil edeceğiz ve bayrağımızı dalgalandıracağız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Engelliler, Yaşam, Tokyo, Spor, Son Dakika

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