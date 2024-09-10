Mahmut Akbulut\'tan Türkiye Rekoru

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Elazığ'da düzenlenen paletli yüzme performans tespit yarışında 16-17 yaş kategorisinde Elazığlı sporcu Mahmut Akbulut, 00.19.93 derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Elazığ'da düzenlenen paletli yüzme performans tespit yarışında 16-17 yaş kategorisinde Elazığlı Mahmut Akbulut, Türkiye rekoru kırdı. Olimpik Yüzme havuzunda gerçekleştirilen yarışmayı 00.19.33 derece ile tamamlayan Akbulut Türkiye rekoru kırdı. Hedefinin Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek olduğunu da belirten başarılı sporcu, başarısını ise sabah erkenden kalkıp antrenman yapmak olduğunu söyledi.

Elazığ Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen yarış sonrası değerlendirmede bulunan Mahmut Akbulut'un antrenörü Burak Güreş, "Sporcumuzuz elde ettiği başarıdan dolayı mutluyum. Oldukça heyecanlı ve zorlayıcı bir yarıştı. Uzun zamandan bu yana müsabakalara hazırlanıyoruz. Çok emek harcadık. Yaptığımız antrenmanların sonucunu almak ve sporcumun başarısını görmek bambaşka bir duygu çok mutluyum. Türkiye rekorunu bekliyorduk. 2007 doğumlu sporcum Mahmut Akbulut 16-17 yaş yeni Türkiye rekorunu 00.19.93 derecesiyle elde etti. Emeğimizin karşılığını aldık paletli yüzmede ki rekorumuz beklediğimiz bir şeydi. Hedefimiz öncelikli olarak yüzme branşında 2028, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek olimpiyatlarında başarı sağlamak. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız bundan sonraki sürecimize Manisa da devam edeceğiz" dedi.

Türkiye rekorunu kıran yüzücü Mahmut Akbulut ise, "Sabah erkenden kalkıp antrenman yaptık. Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştık. Özellikle antrenörümün gayreti beni daha çok hırslandırdı. Bundan sonra amacım ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ