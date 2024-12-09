Elazığlı Sporcu Muaythai Şampiyonasında İkincilik Elde Etti

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Antalya'da EMF Open Cup İkinci Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Elazığlı sporcu Türkiye 2'ncisi oldu.

Muaythai Federasyonu faaliyet programında yer alan EMF Open Cup İkinci Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası 4-8 Aralık tarihlerinde Antalya'da 28 ülkenin katılımı ile gerçekleştirildi. Elazığlı sporcu Filiz Bilici 75 kilo elit bayanlarda üstün gayret ve çabasıyla ikincilik elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ son zamanlarda birçok branşta olduğu gibi muaythai branşında da derece almayı başardı. Sporcumuz Filiz Bilici Antalya da düzenlenen EMF Open Cup İkinci Akdeniz Ülkeleri Şampiyonasında 75 kilo elit bayanlarda üstün gayretiyle ikincilik elde etti. Başarı elde eden sporcumuz Filiz Bilici ve antrenörümüz Selahattin Omaç' ı tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ