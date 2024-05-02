Elazığlı sporcular Bocce Petank Türkiye Şampiyonasında başarılı oldu

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Bocce Petank Türkiye Şampiyonası Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Elazığ'ı temsil etmek üzere şampiyonaya katılan takımlardan Yıldız Kız takımı Türkiye 5.'si, Genç Erkekler takımı Türkiye 2.'si, Büyük Kadınlar takımı Türkiye 3.'sü oldu.

Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından organize edilen Bocce Petank Türkiye Şampiyonası Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilerek son buldu. 22-27 Nisan tarihleri arasında yapılan Bocce Petank Türkiye Şampiyonasına Türkiye'nin 80 ilinden sporcular katıldı. Elazığ'ı Antalya'da temsil eden takımlardan Yıldız Kız takımı Türkiye 5.'si, Genç Erkekler Bocce Petank Altın Nokta takımı sporcusu Cemil Karadağoğlu Türkiye 2.'si, Büyük Kadınlar Bocce Petank Altın Nokta takımımı sporcusu Rojda Özadenç ise Türkiye 3.'sü oldu. Şampiyona 27 Nisan Cumartesi günü düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "22-27 Nisan tarihleri arasında yapılan 3 Bocce Petank Türkiye Şampiyonasına Türkiye'nin 80 ilinden sporcuların katılım sağlamasıyla Antalya'da gerçekleştirildi. İlimizi Antalya'da temsil eden takımlarımızdan Yıldız Kız takımımız Türkiye 5.'si, Genç Erkekler Bocce Petank Altın Nokta takımımız sporcusu Cemil Karadağoğlu Türkiye 2.'si, Büyük Kadınlar Bocce Petank Altın Nokta takımımız sporcusu Rojda Özadenç Türkiye 3.'sü oldu. 1 şampiyonadan ilimize kazandırdıkları bu büyük derecelerden dolayı sporcularımızı ve antrenörlerimiz Resul Ağırtaş, Ali Bıyıklı, Mehmet Resul Can'ı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ