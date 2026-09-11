Elazığlı sporcular İstanbul'da mas güreşinde 1 şampiyonluk ve 3 üçüncülük aldı - Son Dakika
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Elazığlı sporcular İstanbul'da mas güreşinde 1 şampiyonluk ve 3 üçüncülük aldı

Elazığlı sporcular İstanbul\'da mas güreşinde 1 şampiyonluk ve 3 üçüncülük aldı
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İstanbul Sultangazi'de düzenlenen 18-21 Yaş Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporculardan Kerem Uğraş 80 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. 90 kiloda Ahmet Tepe, 65 kiloda Delil Demirbağ ve 60 kiloda İrfan Padak ise Türkiye üçüncüsü olarak madalya kazandı.

Mas Güreşi Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcular madalyalarla döndü.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 18-21 Yaş Mas Güreşi Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcular madalyalarla döndü. Türkiye'nin 33 ilinden yaklaşık 700 sporcunun katıldığı şampiyonada Elazığ'ı temsil eden sporcular, gösterdikleri başarılı performansla organizasyona damga vurdu.

Şampiyonada mücadele eden sporculardan 80 kiloda Kerem Uğraş Türkiye şampiyonu olurken, 90 kiloda Ahmet Tepe, 65 kiloda Delil Demirbağ ve 60 kiloda İrfan Padak Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi. 80 kiloda Ufuk Uğur ise Türkiye beşincisi olarak organizasyonu tamamladı.

Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığlı sporcular İstanbul'da mas güreşinde 1 şampiyonluk ve 3 üçüncülük aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığlı sporcular İstanbul'da mas güreşinde 1 şampiyonluk ve 3 üçüncülük aldı - Son Dakika
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