Elazığlı sporcular Taha Çelik ve Emre Kara Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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Elazığlı sporcular Taha Çelik ve Emre Kara Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı

Elazığlı sporcular Taha Çelik ve Emre Kara Milli Takım Kampı\'na katılmaya hak kazandı

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'na katılan Elazığlı sporcular Taha Çelik ve Emre Kara, gösterdikleri başarılar sonucu Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı. 13-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılan U-14 Milli Takım Kampı'na Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından; Taha Çelik ve Emre Kara, orta oyun kurucu ve pivot oyuncu pozisyonlarında yer alacaklar. Elazığ'ı temsil etmek üzere gerçekleştirilen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası ve öncesindeki müsabakalarda elde ettikleri başarılarının ardından Milli Takım Kampı'na davet edilen sporcular, Elazığ'ın hentbol branşında yetişen başarılı sporcuları olarak ön plana çıkmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ'ın hentbol branşında milli sporcu yetiştirme ve başarı elde etme konusunda sürekli olarak ilerlediği belirtilmiştir.

14.05.2024 17:54
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Türkiye Hentbol Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'na katılan Elazığlı sporculardan Taha Çelik ve Emre Kara gösterdikleri başarılar sonucu Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı.

13-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılan U-14 Milli Takım Kampı'na Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından; orta oyun kurucu pozisyonundaki Taha Çelik ve pivot oyuncu pozisyonundaki Emre Kara yapılacak olan Milli Takım Kampı'na katılmayı başardılar.

Her iki sporcu, Elazığ'ı temsil etmek üzere 06-10 Mayıs tarihleri arasında Bolu'da gerçekleştirilen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası ve öncesinde gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda elde etmiş oldukları başarılarından ötürü Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " İlimiz takım sporlarında özellikle de hentbol branşında gerek şimdi gerekse bundan sonraki dönemlerde milli sporcu vermeye ve başarılar elde etmeye devam ediyor. İlimizde gerek okul sporlarında Türkiye şampiyonluğu yakalayan okullarımızın başarıları gerekse profesyonel liglerde hentbol takımlarında yıllardır Elazığ'ın hentbol branşında var olması ve aynı zamanda Gençlik ve Spor Kulübü olarak alt yapıdan yetişen yüzlerce sporcusu ile birlikte hentbol branşında söz sahibi olmaya devam ediyor ve bu anlamda alttan yetişen öz evlatlarımız Milli Takım Kampına davet edilmiştir. Milli sporcularımızı, ailelerini, gelişimlerini sağlamada ve başarılar elde etmelerini sağlayan Engin Doğan, Deniz Aydın Yıldırım ve Yunus Altuner antrenörlerine tebrik ediyoruz. Bundan sonra Hentbol' da alttan yetişen çocuklarımızı Milli Takım Kampına vermeye devam edeceğiz. Gelecek yıllarda ise bu başarılara şahit olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığlı sporcular Taha Çelik ve Emre Kara Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığlı sporcular Taha Çelik ve Emre Kara Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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