Elazığlı sporcular Taha Çelik ve Emre Kara Milli Takım Kampı\'na katılmaya hak kazandı

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Türkiye Hentbol Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'na katılan Elazığlı sporculardan Taha Çelik ve Emre Kara gösterdikleri başarılar sonucu Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı.

13-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılan U-14 Milli Takım Kampı'na Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından; orta oyun kurucu pozisyonundaki Taha Çelik ve pivot oyuncu pozisyonundaki Emre Kara yapılacak olan Milli Takım Kampı'na katılmayı başardılar.

Her iki sporcu, Elazığ'ı temsil etmek üzere 06-10 Mayıs tarihleri arasında Bolu'da gerçekleştirilen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası ve öncesinde gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda elde etmiş oldukları başarılarından ötürü Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " İlimiz takım sporlarında özellikle de hentbol branşında gerek şimdi gerekse bundan sonraki dönemlerde milli sporcu vermeye ve başarılar elde etmeye devam ediyor. İlimizde gerek okul sporlarında Türkiye şampiyonluğu yakalayan okullarımızın başarıları gerekse profesyonel liglerde hentbol takımlarında yıllardır Elazığ'ın hentbol branşında var olması ve aynı zamanda Gençlik ve Spor Kulübü olarak alt yapıdan yetişen yüzlerce sporcusu ile birlikte hentbol branşında söz sahibi olmaya devam ediyor ve bu anlamda alttan yetişen öz evlatlarımız Milli Takım Kampına davet edilmiştir. Milli sporcularımızı, ailelerini, gelişimlerini sağlamada ve başarılar elde etmelerini sağlayan Engin Doğan, Deniz Aydın Yıldırım ve Yunus Altuner antrenörlerine tebrik ediyoruz. Bundan sonra Hentbol' da alttan yetişen çocuklarımızı Milli Takım Kampına vermeye devam edeceğiz. Gelecek yıllarda ise bu başarılara şahit olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ