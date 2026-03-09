Elazığlı Sporcular Yarı Finalde 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığlı Sporcular Yarı Finalde 6 Madalya Kazandı

Elazığlı Sporcular Yarı Finalde 6 Madalya Kazandı
09.03.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Yarı Finalinde Elazığlı sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Yarı Final Müsabakalarında Elazığlı sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

5-8 Mart tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Yarı Final Müsabakaları tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda Elazığlı sporcular sergiledikleri performansla dikkat çekti. Turnuvada toplam 5 final ve 2 bronz madalya maçına çıkan Elazığlı sporcular, büyük bir mücadele ortaya koyarak 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Elde edilen derecelerle sporcular hem bireysel performanslarıyla hem de takım ruhuyla önemli bir başarıya imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Yarı Final Müsabakalarında ilimizi başarıyla temsil ederek 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan İl Temsilcimiz ve antrenörümüz İlyas Peker ile antrenörlerimiz Mehmet Peker ve İsmail Bulanık başta olmak üzere tüm sporcularımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığlı Sporcular Yarı Finalde 6 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Rusya: Ukrayna’ya ait 322 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Görüntüler Eskişehir’den İspanyollar buna bayılacak Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor Bu kadarına da pes artık Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:19:14. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığlı Sporcular Yarı Finalde 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.