Elazığlı Yüzme Sporcuları Dünya Kupası'na Katılmak İstiyor - Son Dakika
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Elazığlı Yüzme Sporcuları Dünya Kupası'na Katılmak İstiyor

Elazığlı Yüzme Sporcuları Dünya Kupası\'na Katılmak İstiyor

Elazığ'da yüzme sporcuları Elanaz Taneli ve Zümra Avcı, birçok Türkiye birinciliği ve ikinciliği kazanarak büyük başarıya imza attı. Şimdi ise antrenörleri eşliğinde antrenmanlarına devam eden sporcular, Dünya Kupası'na katılıp derece elde etmek istiyor.

01.06.2024 11:38
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Elazığ'da yüzme sporcuları Elanaz Taneli, çoğu Türkiye birinciliği ve ikinciliği olmak üzere toplamda 90; 12 yaşındaki Zümra Avcı ise 2 dünya, 9 Türkiye birinciliği olmak üzere 52 madalya kazanarak büyük başarıya imza attı. Şimdilerde antrenörleri eşliğinde antrenmanlarına ara vermeden devam eden iki sporcu, Dünya Kupası'na katılıp derece elde etmek istiyor.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Elanaz Taneli (17), 9 yıllık yüzme geçmişinde çoğu Türkiye birinciliği ve ikinciliği olmak üzere toplamda 90 madalya kazandı. Yüzmede başarıdan başarıya koşan Taneli'nin hedefi, milli takıma seçilerek bu yaz düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılmak. Yine Elazığ Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan ve ağabeylerin vesilesi ile yüzme sporuna başlayan Elazığ Hazar Yüzme Kulübü sporcusu Zümra Avcı (12), 2 dünya, 9 Türkiye birinciliği olmak üzere toplamda 52 madalya elde etti. Yaklaşık 130 madalya alarak büyük başarılara imza atan iki yüzme sporcusu antrenörleri Mehmet Münir Tan eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor. """' Milli takım hedefiyle yoğun tempoda antrenman yapan sporcuların hedefi, önümüzdeki ayın içerisinde düzenlenecek olan dünya kupasına katılıp dereceler elde etmek.

Yoğun tempoda çalıştıklarını belirten Elanaz Taneli, "9 senedir yüzme sporuyla uğraşıyorum. Bu süre zarfında Türkiye şampiyonalarına katıldım ve bir çok derece elde ettim. Son olarak Trabzon'daki Türkiye finalinde üç tane birincilik elde ettim. 50-100 ve 200 metrelerde birinci oldum. Hedefim milli takıma girip dünya kupasına katılıp orada da şampiyon olmak" dedi.

Zümra Avcı ise "Toplamda 52 tane madalyam var. 7 tane Türkiye şampiyonluğum vardı, son gittiğim yarışta da iki tane daha alarak toplamda 9 tane şampiyonluk elde ettim. İki tane dünya şampiyonluk madalyam var. 9 Türkiye birinciliği, 3 tane Türkiye ikinciliği ve 2 tane Türkiye dördüncülüğü madalyam var. Toplamda 52 adet madalyam var. Hedefim, Elanaz Taneli gibi milli takıma girmek ve güzel bir derece elde etmek" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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