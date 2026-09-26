Elazığspor'a 5-0 yenilen Aliağa FK yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Elazığspor'a 5-0 yenilen Aliağa FK yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek

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Elazığspor\'a 5-0 yenilen Aliağa FK yarın Şanlıurfaspor\'u konuk edecek
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2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Elazığspor'a 5-0 yenilen Aliağa FK, yarın evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Aliağa FK 6 puanla 5. sırada, Şanlıurfaspor ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puanda.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Elazığspor'a deplasmanda 5-0 yenilip liderliği rakibine kaptıran Aliağa FK, yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda Can Cengiz'in düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligin ilk iki maçında Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 (D), Isparta 32 Spor'u 2-0 yenen sarı-siyahlılar, Elazığspor yenilgisiyle 6 puan topladı ve haftaya 5'inci sırada girdi. Şanlıurfaspor ise henüz mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı. Şanlıurfaspor 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 5 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: DHA
ŞanlıurfasporElazığsporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor'a 5-0 yenilen Aliağa FK yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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