Elazığspor\'a 5-0 yenilen Aliağa FK yarın Şanlıurfaspor\'u konuk edecek

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Elazığspor'a deplasmanda 5-0 yenilip liderliği rakibine kaptıran Aliağa FK, yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda Can Cengiz'in düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligin ilk iki maçında Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 (D), Isparta 32 Spor'u 2-0 yenen sarı-siyahlılar, Elazığspor yenilgisiyle 6 puan topladı ve haftaya 5'inci sırada girdi. Şanlıurfaspor ise henüz mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı. Şanlıurfaspor 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 5 puanı hanesine yazdırdı.