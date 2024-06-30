Elazığspor\'da Ahmet Fethi Yılmaz başkan seçildi

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Elazığspor'da gerçekleşen Olağan Mali ve Olağanüstü Genel Kurul'da Ahmet Fethi Yılmaz başkan seçildi.

Elazığspor Olağan Mali ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da divana tek liste sunuldu. Tüm delegelerin oyunu alan Ahmet Fethi Yılmaz, bordo-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

Yönetim Kurulu, Ahmet Fethi Yılmaz (Başkan), Aybars Uğurtaş, Bahadır Kubilay, Burak Yol, Devran Dilan Elmacı, Erbay Sertaş, Erkan Akpınar, Erkan Dinç, Eyyüp Yıldırım, Gürkan Bulut, Hanifi Yunus Biçer, Hasan Özkan Uygur, İlter Genç, Mehmet Akif Dumandağ, Mehmet Aslan, Melih Emiroğlu, Miraç Ayaz, Mustafa Şerifoğulları, Nurullah Yıldız, Özkan Aydın, Savaş Çimenoğlu, Şefik Su, Turgay Dil, Turgut Karabulut, Turgut Kılınç, Türker Yıldırım, Yunus Çelik ve Abdulkadir Aladağ isimlerinden oluştu.

Öte yandan Elazığspor'un 74 milyon 857 bin 146 TL olarak açıklandı. - ELAZIĞ