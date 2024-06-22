Elazığspor'da Genel Kurul Ertelendi - Son Dakika
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Elazığspor'da Genel Kurul Ertelendi

Elazığspor\'da Genel Kurul Ertelendi

Elazığspor'da Olağan Mali ve Olağanüstü Genel Kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bir hafta sonraya ertelendi. Yeni sezonda TFF 2. Ligde mücadele edecek olan Elazığspor Genel Kurulunu yarın yapacak.

22.06.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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Elazığspor'da Olağan Mali ve Olağanüstü Genel Kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bir hafta sonraya ertelendi.

Elazığspor'da Seçimli Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul çoğunluğun sağlanamaması gerekçesiyle yapılamadı. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde saat 17.00'de yapılması planlanan Genel Kurulda toplam 258 üyesi bulunan Elazığspor'da tüzük gereği salt çoğunluk olan 130 üyenin salonda bulunması gerekirken, bu sayıya ulaşılamadı ve koltuklar boş kaldı.

Yeni sezonda TFF 2. Ligde mücadele edecek olan Elazığspor Genel Kurulunu yarın yapacak. Mevcut Başkan Serkan Çayır'ın devam etmeyeceğini belirtmesinin ardından alınan Olağanüstü Genel Kurul kararı sonrası bordo-beyazlı camia Olağan Mali Genel Kurulunu da gerçekleştirecek. 22 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılamayan Genel Kurulun ardından ikinci kongre 30 Haziran Pazar günü aynı saatte ve yerde gerçekleştirilecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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