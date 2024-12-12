Elazığspor'da Kongre Süreci ve Seyircisiz Oynama Riski - Son Dakika
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Elazığspor'da Kongre Süreci ve Seyircisiz Oynama Riski

Elazığspor\'da Kongre Süreci ve Seyircisiz Oynama Riski

Elazığspor Basın Sözcüsü Hasan Uygur, düzenlediği basın toplantısında kulübün kongre süreci ve seyircisiz oynama riski hakkında bilgi verdi. Uygur, taraftarların dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

12.12.2024 15:24  Güncelleme: 15:27
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Elazığspor Basın Sözcüsü Hasan Uygur, düzenlediği basın toplantısında kongre süreci ve kulübün seyircisiz oynama cezası riskiyle karşı karşıya olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak olan Elazığspor'da hazırlıklar sürerken, Basın Sözcüsü Hasan Uygur gündeme dair gelişmeler hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

Elazığspor Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda ilk olarak kongre sürecine değinen Uygur, "Yapmak istediğimiz olağan kongre, mecburi yapmamız gereken, kulüp tüzüğünde olan ve 3 yılda bir yapılması gereken bir kongredir. Bunun için 20 Aralık Cuma günü ilk kongremiz eğer fazlalık sağlanırsa burada yapacağız. Fazlalık sağlanmazsa ikincisi için 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 17.00'de Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Salonu'nda kongre üyelerimizi kongreye katılmalarını da rica ederiz. Kulüpteki yetkili arkadaşlar da kendilerine zamanla alakalı mesaj ve bilgilendirme yapacaklardır" dedi.

Teknik Direktör Bülent Yenihayat'ın kupa maçında aldığı cezaya ilişkin konuşan Hasan Uygur, "Kupa maçında aldığı bir ceza vardı. Aynı zamanda futbolcumuz Umut Uzun'un kupa maçında aldıkları ceza dört maçtan daha düşük olduğu için cezaları sadece kupada gerçekleştirilecek. Herhangi şekilde sezon içerisinde cezalarıyla herhangi bir sıkıntı olmayacak" diye konuştu.

Kulüp lisans süreci hakkında değerlendirmeler yapan Uygur, "Özellikle geçen hafta kulüp lisansıyla ilgili birkaç tane bölge takımı ceza almıştı. Onların aldığı ceza bir önceki yıldan yapılan başvurunun sonucunda evraklarını tamamlayamaması ve kulüp lisansı alamamalarından dolayı aldıkları cezaydı. Bize bu yönde çok soru geliyor, çünkü orada Elazığspor'un adı geçmiyor. Herhangi şekilde kulüp lisansı aldığımız veya bununla ilgili başvuru yaptığımıza dair herhangi bir isim olarak bulunmuyor. Başvuru tarihimiz 2024-2025 sezonu için mart ayında başvuru yapacağız. Mart ayındaki başvuruya karşılık değerlendirecek. Ona göre bir sonraki yılla alakalı eğer alabilirsek herhangi bir sıkıntı olmayacak. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Taraftarlara seyircisiz maç riski hakkında uyarılarda bulunan Uygur, "Şu ana kadar iç veya dış sahada oynadığımız maçlardan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı dördüncü defa ihtar aldık, para cezası ödedik. Şimdi son hakkımız kaldı. Beşinci kez bu olduğu takdirde bir maç seyircisiz oynayacağız. Bu döngü başa dönmüyor. Yani beşinci maçta buradaki Beyoğlu Yeni Çarşı maçında herhangi şekilde kötü ve çirkin tezahürattan dolayı bir ceza alırsak bir sonraki maç içeride oynamayacağız, seyircisiz oynayacağız ve bu devam ettiği sürece bir maç ceza alacağız. Bunu da özellikle taraftarımıza belirtiyoruz. Taraftarlarımız bizim için çok önemli. Burada özellikle bu haftaki maçta buna dikkat edelim. Bir sonraki maçta da burada seyircisiz oynamayalım. Taraftarımızla beraber oynayalım. Taraftara ihtiyacımız var. Buna da dikkat ederlerse seviniriz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor'da Kongre Süreci ve Seyircisiz Oynama Riski - Son Dakika

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