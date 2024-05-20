Elazığspor, Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığspor, Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup ederek finale yükseldi

Elazığspor, Efeler 09 SFK\'yı 4-0 mağlup ederek finale yükseldi

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup etti. Finale yükselen bordo-beyazlı ekibin finaldeki rakibi 52 Orduspor FK oldu.

20.05.2024 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup etti. Finale yükselen bordo-beyazlı ekibin finaldeki rakibi 52 Orduspor FK oldu.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Ömer Lütfü Aydın

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Mehmet Eksik, Hasan Ekici, Çağrı Yağız Yasak (Mesut dk. 59), Berşan Yavuzay, Metin Peker (Burak dk. 59), Fatih Kıran, Yağızcan Erdem (Mehmet Ablay dk. 59), Mikail Koçak, Beykan Şimşek (Burhan dk. 59), Bahattin Köse (Murat dk. 65)

Efeler 09 SFK: Kemal Mert Özyiğit, Berkan Ünal, Enescan Özdemir (Tuğay dk. 60), Furkan Tuşik (Burak dk. 46), Furkan Külekci, Alpay Eroğlu, Sabutay Alper Bayülken, Enis Çelik (Murat dk. 82), Eren Akdemir (Hakan Can dk. 32), Atakan Akbulut (Tayyip Mevlüt dk. 46), Uğur Çetinkaya

Goller: Bahattin (dk. 47), Burhan (dk. 62 ve 81), Murat (dk. 86) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Metin, Beykan, Beykan (Elazığspor), Burak Özbakır (Efeler 09 SFK) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığspor, Orduspor, Elazığ, Efeler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor, Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:09 İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:18 Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil
22:18 ABD’nin İran’a taziye mesajında dikkat çeken “seçim“ detayı ABD'nin İran'a taziye mesajında dikkat çeken "seçim" detayı
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
13:47 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz
23:43 Yıldızlar bile ona hayran Arda Güler, Mbappe’yi hayrete düşürdü Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü
21:57 Fenerbahçe’den Dursun Özbek’in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor
21:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eurovision’daki LGBT propagandasına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurovision'daki LGBT propagandasına tepki
21:15 Hatayspor’un ligdeki kaderini değiştirdi İşte Beşiktaş’ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları
20:36 Canlı yayında ters düştüler Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı Canlı yayında ters düştüler! Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
19:28 Whatsapp’tan yolladıkları mesajla binlerce liralık dolandırıcılık yaptılar Whatsapp'tan yolladıkları mesajla binlerce liralık dolandırıcılık yaptılar
19:26 İkili arasında sular durulmuyor Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a bomba cevap İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 00:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığspor, Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement