Elazığspor, Karacabey Belediyespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Elazığspor, Karacabey Belediyespor'u 1-0 Mağlup Etti

Elazığspor, Karacabey Belediyespor\'u 1-0 Mağlup Etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Elazığspor, sahasında Karacabey Belediyespor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Berşan'ın 20. dakikada attığı golle öne geçen Elazığspor, karşılaşmayı aynı skorla tamamladı.

20.04.2025 17:27  Güncelleme: 17:30
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Çimentaş Elazığspor, konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Anıl Küçükkaraca, Anıl Çiftçi

Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar, Ercan Coşkun, Beykan Şimşek (Kerim Frei dk. 68), Yağızcan Erdem (Maksut dk. 85), Alpay Koldaş, Halil İbrahim Sönmez (Yusuf Mert dk. 78), Mikail Koçak (Mehmet Ablay dk. 78), Berşan Yavuzay, Fuat Bavuk (Ali dk. 85)

Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş (Furkan dk. 78), Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Abdullah Balıkçı (Koray dk. 78), Muhammed Enes Yılmaz, Mahmut Bilir (Emre dk. 64), Berke Özgün, Ali Aydemir (Hakan dk. 64), Fahri Pınar

Gol: Berşan (dk. 20) (Elazığspor)

Kırmızı kart: Muhammed (dk. 45) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Muammer (Elazığspor), Ali, Fahri (Karacabey Belediyespor) - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığspor, Karacabey Belediyespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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