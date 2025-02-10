Elazığspor Melih İnan'ı Batman Petrolspor'a Kiraladı - Son Dakika
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Spor

Elazığspor Melih İnan'ı Batman Petrolspor'a Kiraladı

Elazığspor Melih İnan\'ı Batman Petrolspor\'a Kiraladı

Melih İnan, Elazığspor'dan Batman Petrolspor'a satın alma opsiyonuyla kiralık gönderildi.

10.02.2025 10:27
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Elazığspor'un sezon başı Keçiörengücü'nden renklerine bağladığı Melih İnan, kiralık olarak Batman Petrolspor'a verildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çimentaş Elazığspor'da beklentileri bir türlü karşılayamayan Melih İnan, Beyaz Grup ekiplerinden Batman Petrolspor'a kiralık gönderildi. Sezon başı Keçiörengücü'nden büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Melih, satın alma opsiyonuyla Batman ekibine kiralık gönderildi. Sezon sonuna kadar kiralık gönderilen Melih'in geçici transferinde Elazığspor gelir elde edecek. 20 maçta bu sezon bordo-beyazlı formayı giyen 25 yaşındaki oyuncu 3 gole imza attı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor Melih İnan'ı Batman Petrolspor'a Kiraladı - Son Dakika

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