Elazığspor Play-off\'a Yükseldi

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor'u 1-0 yenerek puanını 66 yaptı ve 1. Lig'e yükselme play-off maçları oynamayı garantiledi.
Play-off'u garantileyen bordo-beyazlı ekip, gelecek hafta sahasında karşılaşacağı 24 Erzincanspor'u yendiği takdirde Adana 01 FK'nın üstünde 3. basamakta normal sezonu tamamlayacak ve play-off'a saha avantajıyla başlayacak. - ELAZIĞ
