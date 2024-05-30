Elazığspor Şampiyonluk Kutlamalarında Filistin ve Doğu Türkistan'a Destek Verdi - Son Dakika
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Elazığspor Şampiyonluk Kutlamalarında Filistin ve Doğu Türkistan'a Destek Verdi

Elazığspor Şampiyonluk Kutlamalarında Filistin ve Doğu Türkistan\'a Destek Verdi

Elazığspor, TFF 3. Lig play-off finalinde 52 Orduspor'u mağlup ederek 2. Lig'e çıktı. Şampiyonluk kutlamalarında futbolcular Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla seremoniye çıktı. Elazığspor kulübü ise sosyal medya hesabından 'Filistin asla yalnız değildir' notuyla bir video paylaştı.

30.05.2024 15:53
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Elazığspor şampiyonluk kutlamalarında Filistin ve Doğu Türkistan'ı unutmadı. Elazığspor, 'Filistin asla yalnız değildir' notluyla sosyal medya hesabından bir video paylaşırken, futbolcular da seremoniye Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile çıktı.

TFF 3. Lig play-off finalinde Elazığspor, 52 Orduspor'u 3-0 mağlup ederek 2. Lig'e çıktı. Binlerce kişinin katıldığı kupa töreninde Elazığspor kulübü ve futbolcuları, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme sessiz kalmadı.

Şampiyonluk kutlamalarında Filistin ve Doğu Türkistan'a destek

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Elazığsporlu futbolcu Beykan Şimşek, şampiyonluk kutlamalarına Türk ve Doğu Türkistan bayrakları ile seremoniye çıktı. Futbolculardan Mehmet Eksik, Hasan Ekici, Burak Yamaç, Fatih Kıran Ahmet Ertuğrul Öztürk ve Yiğit Kafkasyalı ise seremoniye Filistin bayrağıyla çıkarak, yaşanan zulme sessiz kalmadı. Elazığspor ise sosyal medya hesabından, 'Filistin asla yalnız değildir' notuyla bir video paylaştı. Paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor Şampiyonluk Kutlamalarında Filistin ve Doğu Türkistan'a Destek Verdi - Son Dakika

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