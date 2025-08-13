Elazığspor\'un Son Hazırlık Maçı Amasyaspor ile

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Seza Çimento Elazığspor'un dördüncü hazırlık maçındaki rakibi belli oldu.

Nesine 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Antalya'da devam eden Elazığspor'un son hazırlık maçı TFF 3. Lig ekibi Amasyaspor FK ile oynanacak. Daha önce Sarıyer, Gol Gohar Sirjan ve Şanlıurfaspor'la hazırlık maçları yapan Bordo-Beyazlılar'ın bu kez rakibi TFF 3. Lig ekibi Amasyaspor FK olacak. 14 Ağustos Perşembe günü saat 16.45'te başlayacak olan maça Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ