Elazığspor'un Son Hazırlık Maçı Amasyaspor ile
Elazığspor'un Son Hazırlık Maçı Amasyaspor ile

Elazığspor\'un Son Hazırlık Maçı Amasyaspor ile
13.08.2025 15:05
Elazığspor, dördüncü hazırlık maçında 14 Ağustos'ta Amasyaspor FK ile karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Seza Çimento Elazığspor'un dördüncü hazırlık maçındaki rakibi belli oldu.

Nesine 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Antalya'da devam eden Elazığspor'un son hazırlık maçı TFF 3. Lig ekibi Amasyaspor FK ile oynanacak. Daha önce Sarıyer, Gol Gohar Sirjan ve Şanlıurfaspor'la hazırlık maçları yapan Bordo-Beyazlılar'ın bu kez rakibi TFF 3. Lig ekibi Amasyaspor FK olacak. 14 Ağustos Perşembe günü saat 16.45'te başlayacak olan maça Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığspor, Futbol

Son Dakika Spor Elazığspor'un Son Hazırlık Maçı Amasyaspor ile - Son Dakika

SON DAKİKA: Elazığspor'un Son Hazırlık Maçı Amasyaspor ile - Son Dakika
