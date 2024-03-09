Elazığspor ve Karşıyaka Maçı Öncesi Stadyum Filistin Bayraklarıyla Donatıldı

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Elazığspor ve Karşıyaka arasında oynanacak müsabaka öncesinde Elazığ Atatürk Stadyumu Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Pazar günü saat 14.00'de Elazığspor ve Karşıyaka arasında oynanacak müsabaka öncesinde Elazığ Atatürk Stadyumu'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Filistin'e Destek Platformu da stadyumda 5 bini Türk, 5 bini Filistin bayrağı olmak üzere 10 bin tane bayrağı stadyumdaki koltuklara bıraktı. Maç öncesinde Filistin'in yanında ve tüm dünyaya seslerini duyurmak adına koreografi çalışması gerçekleştireceklerini belirten platform sözcüsü Şahin Kara, maç boyunca hem takımlarına destek vereceklerini hem de Filistin'e dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

Öte yandan karşılaşmanın tüm biletleri Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından satın alındı ve taraftarlar da ücretsiz bir müsabakayı izleyebilecek.

Elazığ Filistin'e destek platformu adına açıklama yapan Şahin Kara, "7 Ekimden bu yana yer yüzünde devam eden katil İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı mezalimin karşısında durabilmek, Filistin'in yanında olabilmek için ölmeye yüz tutmuş insanlık vicdanının ve merhametinin tekrardan dirilişi için bir ses çıkarmak için Elazığ'da bir eylem planladık. Bu eylemde 5 bin Filistin 5 bini Türk bayrağı olmak üzere 10 bin tane bayrak aldık. Yarın statta bir koreografi yapılacak. Yarınki maç biletleri de belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları tarafından alındı ve maç ücretsiz. Bütün halkımızı, Elazığ'ı stada bekliyoruz" dedi.

Platforma destek veren Memur-Sen il temsilcisi İbrahim Bahşi ise, "Buradan bütün Türkiye'ye bütün dünyaya mesajım vererek soykırıma karşı olduğumuzu, Filistin ve Gazze halkının olduğumuzu haykıracağız. Tüm Elazığlı hemşehrilerimizi yarın oynanacak Elazığspor ile Karşıyaka maçına davet ediyoruz. Burada hem taraftan olarak takımımıza destek verirken hem de bu zulmü burada lanetleyeceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ