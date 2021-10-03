Üye Girişi
Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika

Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu

03.10.2021 12:54
Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl 11.'si düzenlenen düzenlenen Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda 100 kilometreyi 8 saat 46 dakikada koşan Ahmet Bayram birinciliği elde etti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl 11.'si düzenlenen düzenlenen Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda 100 kilometreyi 8 saat 46 dakikada koşan Ahmet Bayram birinciliği elde etti. Kadınlar kategorisinde finişe ilk gelen isim ise zorlu yarışı daha önce 2 kez birincilikle bitiren Svetlana Şepeliova Kaya oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Elbistan Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nın startı, bundan önceki 10 yarışta olduğu gibi ilçeye bağlı Kavaktepe Mahallesi'nden verildi. Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cengizhan Firik anısına düzenlenen şampiyonaya yurtiçi ve yurtdışından katılan 5'i kadın 70 sporcu, 100 kilometrelik zorlu parkurda mücadele etti.

11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası erkekler genel klasmanında birinciliği 8 saat 46 dakikalık derecesi ile Manisa'dan katılan 46 yaşındaki Ahmet Bayram elde etti. Daha önceki yarışlarda birinciliği bulunan Murat Kaya ise 8 saat 53 dakika ile ikinci oldu. Yarışmada üçüncü sırada İbrahim Kaban yer aldı. Kadınlar kategorisinde birinci ise daha önceki iki yarışta da ipi göğüsleyen Svetlana Şepeliova Kaya oldu. Svetlana Şepeliova Kaya, 100 kilometreyi 12 saat 6 dakikada koştu. Kadınlar kategorisinde ikincilik kupasını kaldıran 16 saat 49 dakika ile Yasemin Dündar olurken, Deniz Çiçek de üçüncülük elde etti. Maratona katılsa da sakatlandığı için koşuyu tamamlayamayan 72 yaşındaki Muharrem Karaçizmeli'ye de en yaşlı sporcu ödülü verildi.

10. Elbistan-Afşin- Ekinözü Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası'nın ödül ve madalya töreni ise hükümet konağı önünde gerçekleştirildi. Törende ilk olarak konuşan Kahramanmaraş İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, yarışların sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kent adına önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarının altını çizdi.

Tüm sporcuları kutlayan Başkan Gürbüz, organizasyonun büyük bir emek ve çabayla gerçekleştirildiğine vurgu yaparak "Ultramaraton, bir hayalle başladı. İbrahim Şahin Bey, ısrarla ve bütün zorluklara rağmen bu mücadeleyi bugünlere getirdi. Elbistan Kaymakamlığımız başta olmak üzere tüm Elbistan bu maraton için özveri ile çalıştı. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir başarı elde ettik. Bu seneki organizasyonumuzu, yakın zamanda aramızdan ayrılan spor müdürümüz Cengizhan Firik'in anısına düzenledik. Bundan sonraki organizasyonlar için de çok daha büyük ve geniş katılımlı yapma çabası içerisinde olacağız. 100'lerce sporcuyu ağırlayacağımız umut ediyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerle güzel oldu bu etkinlik" ifadelerini kullandı.

100 kilometreyi 8 saat 46 dakikada koşarak birinci olan Manisalı sporcu Ahmet Bayram ise kendisine koşamazsın denildiğini hatırlattı. 1 Ekim'de doğduğunu belirten Bayram, maratona hazırlanmak için de Spil Dağı'nda antrenman yaptığını söyledi. Belediyede işçi olarak çalıştığını belirten Bayram, "Doğum gününün ertesinde Elbistan'a ilk gelişim. 100 kilometreyi ilk defa koştum. Daha önce yarı maraton ve tam maraton koştum. 1 Ekim doğum günümdü. Doğum günüm için koştum. İlk katılışımda şampiyonluk kazandım çok mutluyum. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışıyorum. Başkanımın desteği sayesinde buraya geldim. 48 yaşındayım 4 çocuk babasıyım. Parkur, beklediğim gibi zorluydu. Bitiremezsin dediler ama ben birincilik elde ettim. Manisa'da Spil Dağı'nda 1 ay antrenman yaptım" şeklinde konuştu.

Kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Svetlana Şepeliova Kaya da 3. kez şampiyon olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. 2009 yılında tek başına koşarak Elbistan'la ultramaratonu tanıştıran sporcu İbrahim Şahin, katıldığı son yarışı 10. bitirdi. Şahin, yaptığı değerlendirmede, "Çok güzel bir parkurda koştuk. Yarışımız tamamlandı. İnşallah gelecek dönemlerde Avrupa ve Dünya Ultramaraton Şampiyonalarını yapacağız. Bizi yalnız bırakmayan Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz ve tüm herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

72 yaşında ultramaratona katılan Muharrem Karaçizmeli de, "Bu yıl yarışı tamamlayamadım ama önümüzdeki yıl yine katılacağım. Gençlere örnek olmak adına bu yarıştayım. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Genel klasmanda 9. olan Halil İbrahim Berktaş, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz adına koştuğunun altını çizerek, kazandığı kupayı da onlara ithaf etti.

Tören, yaklaşık 100 kişinin katıldığı 5 kilometrelik halk koşusunda dereceye girenlere de ödülleri ve kupalarının verilmesi ile son buldu. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu
Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu
Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu
Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu
Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu
Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu
Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu

Ahmet Bayram, Elbistan, Türkiye, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş 12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı 12:05 Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var 11:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var
Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü 11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü 11:10 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 09:53 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor 09:05 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak 00:06 Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak

Son Dakika Haberleri
12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu
12:05 Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var
11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır         
13:03
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak         
12:03
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
"Estetik" iddiaları İlayda Alişan'ı çileden çıkardı: Bu fotoğrafta 15 yaşındayım         
11:13
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor         
10:53
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti         
09:01
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 13:29:11. #1.12#
SON DAKİKA: Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement