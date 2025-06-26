Elif Bayram: Almanya'ya Odaklandık

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Elif Bayram, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki İtalya mağlubiyetinden dersler çıkararak Almanya ile yapacakları klasman maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Elif Bayram, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım antrenmanının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İtalya'ya karşı uzatmada yenilmenin üzücü olduğunu belirten milli basketbolcu, "Tabii ki kazanmak istediğimiz bir maçtı. İtalya maçına çok fazla odaklanmıştık. Takım olarak ilk 4'e girmek istiyorduk ama İtalya'ya kaybettik. Uzatmaya götürdüğümüz ve kaybettiğimiz bir maç olduğu için tabii ki bizim için yıkıcı bir gündü. Ancak böyle maçlardan ders almak gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Daha çok odaklanmamız gerektiğini düşündüğümüz bir maça çıkacağız"

Elif Bayram, yarın saat 14.30'da Almanya ile karşılaşacakları 5-8'incilik klasman maçında daha fazla odaklanıp, daha çok mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

Hedeflerinin 5. sırayı elde etmek olduğunu dile getiren Elif, "Şimdi daha odaklı olmalıyız. Almanya karşısında daha çok odaklanmamız gerektiğini düşündüğümüz bir maça çıkacağız. İlk 4'e girememiş olabiliriz ama tekrar ders alıp tüm takım olarak daha fazla isteyerek ve daha çok mücadele ederek Almanya maçını kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli takım forması, arması için çabalıyoruz"

İtalya maçında performanslarının galibiyet için yeterli olmadığını aktaran milli basketbolcu, ay-yıldızlı forma ve arma için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ligde kulüp takımlarıyla gösterdikleri performansın üstüne koyarak milli formayla mücadele ettiklerini kaydeden Elif Bayram, "Türkiye forması, milli takım forması, arması için çabalıyoruz. Burada tabii ki önemli olan istatistik değil ama maçta elimizden gelen ne varsa takım için vermeye çalışıyoruz. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Maalesef İtalya maçında yetmedi ama umarım Almanya maçında ve önümüzdeki diğer maçta yine elimizden gelenin en iyisini yaparız. Umarım bu sefer kazanırız." diyerek sözlerini tamamladı.