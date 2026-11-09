Elif Çelik\'in Dakar 2026\'daki bronz madalyasıyla Türkiye\'nin madalya sayısı 3\'e çıktı

SENEGAL'DE düzenlenen Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda mücadele eden milli atlet Elif Çelik, kadınlar 2000 metre engelli branşında bronz madalyanın sahibi oldu. 16 yaşındaki milli sporcu, yarışı 6: 36.99'luk dereceyle tamamladı.

Türkiye, bu sonuçla organizasyonun 8'inci gününün sonunda madalya sayısını 3'e yükseltti. Türkiye, daha önce 44 kilo judoda Sema Nur Yüksel ile altın, 200 metre karışık yüzmede ise Kırhan Yılmaz ile bronz madalya kazanmıştı.

TÜRKİYE REKORUNU 1.11 SANİYEYLE KAÇIRDI

U18 Balkan Şampiyonası'nda altın madalya elde eden, U18 Avrupa Şampiyonası'nda ise 5'inci olan Muşlu atlet Elif Çelik, bronz madalya kazandığı yarışta Türkiye rekoruna da yaklaştı. Çelik, 6: 36.99'luk derecesiyle 6: 35.88'lik Türkiye rekorunun 1.11 saniye gerisinde kaldı. Rekor ise bir diğer Muşlu atlet Elif Akçiçek'e ait.