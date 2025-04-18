Elif Safi Milli Takım Aday Kadrosunda

Denizlili genç yüzücü Elif Safi, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Milli Takım Aday kadrosuna seçildi.

04-06 Nisan 2025 tarihinde Samsun'da düzenlenen Bölge Karmaları Seçme Yarışlarında gösterdiği başarılı performansın ardından Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü sporcusu 12 yaşındaki Elif Safi, Bölge Karmasına girmeye hak kazandı.

Türkiye Federasyonu tarafından açıklanan Elif Safi için başarılar dileğini ifade eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, "Elif Safi, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından açıklanacak Uluslararası Yarışmada ayyıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek. Genç sporcu, ailelerini, sporcumuzu yetiştiren antrenörü Turgay Şen ve Antrenör Musa Özcan'ı kutlar, başarılarının devamını dileriz" dedi. - DENİZLİ