Elliot Anderson\'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler

Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson, Fenerbahçe ile perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''ÇOK GÜÇLÜ BİRTAKIM''

Elliot Anderson, ilk maçta çok iyi oynadıklarını belirterek, "Yeni teknik direktörümüzle hazırlanmak için çok fazla vaktimiz olmadı. Çok güçlü bir takım. İlk maçtaki gibi oynamalıyız." dedi.

''OYNADIĞIM EN GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDI''

Chobani Stadı'ndaki atmosferle ilgili soruya karşılık Anderson, "Çok iyiydi. Sanıyorum oynadığım en gürültülü ortamdı. Kendimizi oyuna vermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

''İNANCIMIZ ÇOK FAZLA''

Anderson, "Pereira ile çalışmak nasıl?" sorusuna verdiği "Ben çok keyif alıyorum. Çok zaman olmadı. Ama son iki maçta çok iyi oynadık. Şu anda ligde zor pozisyondayız. Ama takım içindeki inancımız çok fazla. Hocamızın istediklerine odaklanarak devam ediyoruz." yanıtıyla değerlendirmelerini tamamladı.