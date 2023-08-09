Khabib Nurmagomedov, Elon Musk'ın dövüş eğitimi talebini reddetti - Son Dakika
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Khabib Nurmagomedov, Elon Musk'ın dövüş eğitimi talebini reddetti

09.08.2023 14:33

Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, eski adı Twitter olan X'in sahibi Elon Musk'ın Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile yapacakları kafes dövüşü öncesi eğitim talebini reddetti.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşü" öncesi Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'dan eğitim talep etti. Ancak Nurmagomedov, talebi hiç düşünmeden geri çevirdi.

"PRENSİP MESELESİ"

TASS haber ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Musk, Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü öncesinde eğitim vermesi için Nurmagomedov'dan koçluk talep etti. Sporcu Nurmagomedov, Musk'ın talebini reddetmesinin nedeninin "prensip meselesi" olduğunu belirtti. Kaynaklar, Nurmagomedov'ın spor ve koçluk kariyerini tamamladığını ve Musk için kararından geri dönmeyeceğini kaydetti.

KAFES DÖVÜŞÜ TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Khabib Nurmagomedov, Elon Musk'ın teklifini hiç düşünmeden reddetti: Prensip meselesi
Khabib Nurmagomedov, Elon Musk'ın teklifini hiç düşünmeden reddetti: Prensip meselesi
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Khabib Nurmagomedov, Elon Musk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Khabib Nurmagomedov, Elon Musk'ın dövüş eğitimi talebini reddetti - Son Dakika


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