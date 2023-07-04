Elon Musk'tan kafes dövüşüne çıkacağı Mark Zuckerberg'e gözdağı! Ünlü güreşçiyle antrenman yapıyor

Kanadalı güreşçi ve UFC dövüşçüsü Georges St-Pierre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile kafes dövüşünde karşı karşıya gelecek Elon Musk ile katıldığı idmana yer verdi.

ANTRENMANDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

St-Pierre, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Musk ile "Harika bir idman" yaptıklarını belirterek, antrenmanın ardından çekilen bir fotoğrafı da paylaşımına ekledi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA İHTİYACIM VAR"

Musk ise kafes dövüşüne hazırlık çalışmaları hakkında yaptığı paylaşımda, "Çok eğlenceliydi! Buradan çıkarılan sonuca göre, daha çok çalışmaya ihtiyacım olduğu ortada." esprisini yaptı. Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kafes dövüşü teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.